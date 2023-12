Promozione, i migliori giocatori della tredicesima giornata

Girone C

Promozione Lazio Girone C

Terminata la quattordicesima giornata del campionato Promozione laziale torna l'appuntamento con i migliori giocatori scelti da RomaToday per i gironi B, C e D.

Giuppi il migliore del Girone B

Daniele Giuppi del Setteville Case Rosse è il miglior giocatore del Girone B. L’attaccante classe 2005 sigla una doppietta nella vittoria contro la Viterbese. Due gol pesanti per una vittoria importante nello scontro diretto per la salvezza.

Franchitti il migliore del Girone C

Gabriele Franchitti del Futbol Montesacro è il miglior giocatore di giornata del Girone C. L’attaccante trascina con una doppietta nel primo tempo i suoi alla vittoria nel pirotecnico 3-2 in trasferta sul campo del Torrino. Prima sfrutta un errore della difesa poi, fulmina il portiere da dentro l'area. Due gol da attaccante puro.

Martinoli il migliore del Girone D

Leonardo Martinoli del Città di Paliano è il miglior giocatore dell’ultimo turno del Girone D. L’attaccante apre le marcature (doppietta) nel 4 a 0 dei biancorossi contro l’Indomita Pomezia. Due gol per il bomber e tre punti per il Paliano che volta in testa alla classifica alla pari del Ceccano.