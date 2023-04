Promozione, i top della ventisettesima giornata dei Gironi A, B e D

La venitsettesima giornata del campionato Promozione si è conclusa con risultati importanti e diversi protagonisti. Ecco i migliori giocatori scelti da RomaToday per il turno appena concluso dei giorni A, B e D.

Tabarini il migliore del Girone A

Giuseppe Tabarini del Santa Marinella è il miglior giocatore dell'ultima giornata del Girone A. L'attaccante classe 1995 si prende la scena del 4-1 dei ragazzi di mister Macaluso contro il Carbognano mettendo a segno ben quattro gol. Dopo il vantaggio ospite Tabarini si scatena segnando al 30esimo, 35esimo, 60esimo e 90esimo e lanciando il Santa Marinella al quinto posto della classifica.

Di Lorenzo il migliore del Girone B

Jacopo Di Lorenzo del Valle del Peschiera è il miglior giocatore della 27esima giornata del Girone B. L'attaccante classe 1993 sigla la doppietta decisiva nel due a zero contro il Nomentum e tiene vivi i sogni play out per la sua formazione. Seconda vittoria consecutiva per il Valle del Peschiera che supera in classifica anche il Grifone Gialloverde.

Nuzzi il migliore del Girone D

Mattia Nuzzi del Bellegra è il miglior giocatore dell'ultimo turno del Girone D. L'esterno classe 2001 guida il Bellegra nella roboante vittoria per cinque a tre in trasferta a Tor Bella Monaca casa della Virtus Roma. Per Nuzzi una doppietta importante in un folle match che ha visto i castellani vincere e volare al quarto posto in classifica in condivisione con De Rossi e Atletico Lariano.