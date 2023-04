Promozione, i top della ventiseiesima giornata dei Gironi A, B e D

Col turno infrasettimanale del campionato Promozione Lazio torna il consueto appuntamento dei migliori giocatori dei Gironi A, B e D scelti da RomaToday.

Ippoliti il migliore del Girone A

Otello Ippoliti dell’Ostiense è il miglior giocatore della ventiseiesima giornata del Girone A del campionato Promozione. Il centrocampista classe 1984 coordina le operazioni del centrocampo di miDster Di Natale e realizza una doppietta nel tre a zero finale contro il Tarquinia. Prima un tiro dal limite all’angolino poi un calcio di rigore, così Ippoliti mette la firma nello scontro diretto per la salvezza.

Maloid il migliore del Girone B

Dmytro Maloid del Cantalice è il miglior giocatore dell’ultimo turno del Girone B. L’estremo difensore classe 2002 è protagonista del successo dei suoi per due a zero nel derby della Piana Reatina contro il Bf Sport. Il portiere al 34esimo sul risultato di uno a zero, si supera con un gran colpo di reni negando il gol del pareggio a Cianetti rendendo più semplice con una gran parata il pomeriggio dei suoi compagni. Nella ripresa più semplice l’intervento a tu per tu con Di Marco.

Rocchi il migliore del Girone D

Rocchi della Virtus Roma è il miglior giocatore del ventiseiesimo turno del Girone D. L’attaccante dei gialloblù determina la vittoria (0-3) salvezza dei suoi contro la Pro Cori aprendo le marcature ad inizio partita. Rocchi controlla un cross dalla destra e batte il portiere. Un gol importante in una vittoria fondamentale che mantiene vivo l’obiettivo play-out per la Virtus e che condanna alla retrocessione in Prima Categoria la Pro Cori.