Promozione, i top della ventunesima giornata dei gironi A, B e D

La ventunesima giornata del campionato Promozione si è conclusa con tanti colpi di scena e risultat inaspettati. Come di consueto ecco l'appuntamento con i top dei gironi A, B e D scelti da RomaToday.

Italiano il migliore del Girone A

Luca Italiano dell'Aranova è il miglior giocatore del Girone A dell'ultima giornata. L'attaccante classe 1991 è stato protagonista della vittoria per tre a zero della formazione di Di Curzio contro la DuepigrecoRoma. Italiano mette a segno il secondo e il terzo gol della partita che blindano il risultato e che permettono all'Aranova di salire in solitaria in vetta alla classifica.

Alfonsetti il migliore del Girone B

Eloy Alfonsetti del Sant'Angelo Romano è il miglior giocatore della 21esima giornata del Girone B. Attaccante classe 2000, Alfonsetti ha realizzato una doppietta nel 4 a 0 in trasferta sul difficile campo del Nomentum. Un risultato importante per il Sant'Angelo Romano, sempre più terzo, e solo a -5 dalla vetta.

Gallaccio il migliore del Girone D

Michele Gallaccio è il miglior giocatore dell'ultimo turno del Girone D. L'attaccante del Valmontone continua a segnare a raffica e mette a segno un'altra doppietta nel 4 a 1 dei giallorossi contro l'Atletico Lodigiani. Un sinistro nel primo e rigore perfetto nella ripresa sono i gol numero 18 del bomber del Valmontone in 21 partite. Giallorossi sempre più in fuga a +15 dalla seconda.