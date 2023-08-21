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Promozione Lazio, la composizione dei cinque gironi

La LND Lazio ha reso nota la composizione dei cinque gironi di Promozione Lazio

Giorgio Di Maio
Giorgio Di Maio Collaboratore Sport 21 agosto 2023 19:11
Calcio 2023-2024
Promozione Lazio

La LND ha reso nota durante la Festa dei Calendari 2023 tutti e cinque i gironi di Promozione Lazio, così divisi.

PROMOZIONE GIRONE A:

CANALE MONTERANO 
CITTA' DI CERVETERI 
DUEPIGRECOROMA 
FREGENE MACCARESE 
BORGO PALIDORO 
CASTEL S.ELIA GRAZIOSI 
OSTIANTICA CALCIO 1926 
PARIOLI CALCIO 
NUOVA PESCIA ROMANA 
PALOCCO 
POLISPORTIVA OSTIENSE 
SANTA MARINELLA 1947 
TARQUINIA CALCIO 
RONCIGLIONE UNITED 
SORIANESE 
TOLFA CALCIO 
URBETEVERE CALCIO 

PROMOZIONE GIRONE B:

ATHLETIC SOCCER ACADEMY 
CASAL BARRIERA 
FIANO ROMANO 
CANTALICE 
F.C. RIETI 1936 
MONTEROTONDO 1935 
POL. SANT'ANGELO ROMANO 
RIANO CALCIO 
POGGIO MIRTETO 
REAL SAN BASILIO 1960 
SANPOLESE 1961 
SETTEVILLE CASEROSSE 
TOR LUPARA 
SETTEBAGNI C. SALARIO 
SPORTING SAN CESAREO 
VALLE DEL PESCHIERA 
VITERBESE CALCIO 

PROMOZIONE GIRONE C:

BELLEGRA 1962 
FIUMICINO SC 1926 
FUTBOL MONTESACRO 
EUR TORRINO 
FONTE MERAVIGLIOSA 
GRIFONE CALCIO 
OTTAVIA 
R. MORANDI 
GRIFONE GIALLOVERDE 
POLISPORTIVA DE ROSSI 
ROCCA PRIORA RDP 
SPORTING ARICCIA 
VIGOR PERCONTI 
SPES MUNDIAL 
SPQV VELLETRI CALCIO 
VILLA ADRIANA 
ZENA MONTECELIO 

PROMOZIONE GIRONE D:

ATLETICO LARIANO 
ATLETICO MORENA 
ATLETICO VESCOVIO 
ATLETICO LODIGIANI 
ATLETICO TORRENOVA 1986 
CECCANO CALCIO 1920 
FALASCHELAVINIO 
POL. CITTA' DI PALIANO 
COLONNA 
INDOMITA POMEZIA 
POLISPORTIVA TECCHIENA 
VALLE MARTELLA 
VIS SUBIACO 
SPORTING MONTESACRO 
VIRTUS ARDEA
VIS VELLETRI 
VIVACE GROTTAFERRATA 

PROMOZIONE GIRONE E:

AC CASTRO DEI VOLSCI 
ARCE 1932 
CITTA MONTE S.G.CAMPANO 
ANITRELLA 
CITTA DI LENOLA 
F.C. MONTENERO 
MANZI GIOVANNI ITRI 
PONTINIA 
LATINA BORGHI RIUNITI 
NUOVO COS LATINA 
PRINCIPATO DI COLLI 
REAL CASSINO 
SPORT VIRTUS GUARCINO 
PRIVERNO CALCIO 
SAN GIOVANNI INCARICO 
SS COSMA E DAMIANO GR. 
STERPARO 
 

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Giorgio Di Maio Collaboratore Sport 21 agosto 2023 19:11
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