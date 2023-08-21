Promozione Lazio, la composizione dei cinque gironi
La LND Lazio ha reso nota la composizione dei cinque gironi di Promozione Lazio
La LND ha reso nota durante la Festa dei Calendari 2023 tutti e cinque i gironi di Promozione Lazio, così divisi.
PROMOZIONE GIRONE A:
CANALE MONTERANO
CITTA' DI CERVETERI
DUEPIGRECOROMA
FREGENE MACCARESE
BORGO PALIDORO
CASTEL S.ELIA GRAZIOSI
OSTIANTICA CALCIO 1926
PARIOLI CALCIO
NUOVA PESCIA ROMANA
PALOCCO
POLISPORTIVA OSTIENSE
SANTA MARINELLA 1947
TARQUINIA CALCIO
RONCIGLIONE UNITED
SORIANESE
TOLFA CALCIO
URBETEVERE CALCIO
PROMOZIONE GIRONE B:
ATHLETIC SOCCER ACADEMY
CASAL BARRIERA
FIANO ROMANO
CANTALICE
F.C. RIETI 1936
MONTEROTONDO 1935
POL. SANT'ANGELO ROMANO
RIANO CALCIO
POGGIO MIRTETO
REAL SAN BASILIO 1960
SANPOLESE 1961
SETTEVILLE CASEROSSE
TOR LUPARA
SETTEBAGNI C. SALARIO
SPORTING SAN CESAREO
VALLE DEL PESCHIERA
VITERBESE CALCIO
PROMOZIONE GIRONE C:
BELLEGRA 1962
FIUMICINO SC 1926
FUTBOL MONTESACRO
EUR TORRINO
FONTE MERAVIGLIOSA
GRIFONE CALCIO
OTTAVIA
R. MORANDI
GRIFONE GIALLOVERDE
POLISPORTIVA DE ROSSI
ROCCA PRIORA RDP
SPORTING ARICCIA
VIGOR PERCONTI
SPES MUNDIAL
SPQV VELLETRI CALCIO
VILLA ADRIANA
ZENA MONTECELIO
PROMOZIONE GIRONE D:
ATLETICO LARIANO
ATLETICO MORENA
ATLETICO VESCOVIO
ATLETICO LODIGIANI
ATLETICO TORRENOVA 1986
CECCANO CALCIO 1920
FALASCHELAVINIO
POL. CITTA' DI PALIANO
COLONNA
INDOMITA POMEZIA
POLISPORTIVA TECCHIENA
VALLE MARTELLA
VIS SUBIACO
SPORTING MONTESACRO
VIRTUS ARDEA
VIS VELLETRI
VIVACE GROTTAFERRATA
PROMOZIONE GIRONE E:
AC CASTRO DEI VOLSCI
ARCE 1932
CITTA MONTE S.G.CAMPANO
ANITRELLA
CITTA DI LENOLA
F.C. MONTENERO
MANZI GIOVANNI ITRI
PONTINIA
LATINA BORGHI RIUNITI
NUOVO COS LATINA
PRINCIPATO DI COLLI
REAL CASSINO
SPORT VIRTUS GUARCINO
PRIVERNO CALCIO
SAN GIOVANNI INCARICO
SS COSMA E DAMIANO GR.
STERPARO