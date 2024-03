Promozione Lazio, i risultati della ventottesima giornata per i gironi A, B, C, D

Si è conclusa la ventisettesima giornata dei gironi A, B, C e D di Promozione Lazio.

I gironi A, B, C e D

Il girone A si apre con il pareggio inaspettato della Sorianese, che a sorpresa pareggia in casa del Tarquinia terzultimo. Ne approfitta la Tolfa, che vince in casa del Ronciglione con i gol di Pangi e Nuti e si porta a meno due dalla vetta. Da segnalare il derby Palocco - Ostiantica, disputato in una splendida cornice di pubblico alla Polisportiva e vinto dai padroni di casa per 3-0, con tanto di rigore parato all'Ostiantica. Si muove qualcosa anche nel girone B, con il Monterotondo che da primo in classifica cade davanti ai suoi tifosi per mano di Mariotti e il Settebagni, con il Rieti che accorcia a un solo punto con il 3-1 all'Athletic Soccer Academy. Lotta tirata per la vetta anche nel girone C, e se il Grifone cede a Ranieri e Libertini della Villa Adriana terzultima non si ferma il Fiumicino, con un gol di Forcina che fa la differenza con il Morandi e manda in vetta la squadra laziale a più uno proprio sul Grifone. A concludere la giornata drammatica per tutte le capoliste nel girone D c'è il crollo del Paliano, fino a qualche giorno fa certo della promozione e ora solo a più due sul Casal Barriera dopo l'inciampo in casa con il Sant'Angelo Romano, firmato dalla doppietta di Coccia. Il Casal Barriera non fa sconti invece, vincendo comodamente per 4-0 in casa del Villa Martella.

I tabellini

GIRONE A

SANT'ELIA GRAZIOSI - URBETEVERE 1-2

CERVETERI - PARIOLI 3-0

DUEPIGRECOROMA - OSTIENSE 1-0

FREGENE MACCARESE - BORGO PALIDORO 6-2

PALOCCO - OSTIANTICA 3-0

RONCIGLIONE - TOLFA 1-2

SANTA MARINELLA - NUOVA PESCIA ROMANA 0-0

TARQUINIA - SORIANESE 1-1

GIRONE B

POGGIO MIRTETO - FIANO ROMANO 2-5

RIANO - SETTEBAGNI 1-0

SANPOLESE - VALLE DEL PESCHIERA 3-0

TOR LUPARA - MONTEROTONDO 0-6

CANTALICE - VIVACE GROTTAFERRATA 0-3

RIETI - SAN BASILIO 1-1

VELLETRI - SETTEVILLE CASEROSSE 1-1

GIRONE C

ROCCA PRIORA RDP - SPORTING ARICCIA 4-3

BELLEGRA - VELLETRI 3-1

FIUMICINO - MORANDI 1-0

DE ROSSI - OTTAVIA 1-3

SPES MUNDIAL - MONTESACRO 0-0

TORRINO - FONTE MERAVIGLIOSA 2-2

VILLA ADRIANA - GRIFONE 2-1

ZENA MONTECELIO - GRIFONE GIALLOVERDE 0-0

GIRONE D

ATLETICO MORENA - VIS LARIANO 0-2

CECCANO - VIS SUBIACO 0-0

COLONNA - POL. TECCHIENA 3-3

FALASCHELAVINIO - INDOMITA POMEZIA 1-0

PALIANO - SANT'ANGELO ROMANO 1-2

SPORTING SAN CESAREO - SPORTING MONTESACRO 2-3

VALLE MARTELLA - CASAL BARRIERA 0-4

VIRTUS ARDEA - ATLETICO TORRENOVA 2-2