Promozione Lazio, i risultati della ventisettesima giornata per i gironi A, B, C, D

Si è conclusa la ventisettesima giornata dei gironi A, B, C e D di Promozione Lazio.

I gironi

Nel girone A continua la marcia della coppia di testa Tolfa-Sorianese, con i secondi a guidare i primi di quattro punti. Il distacco infatti è rimasto invariato anche questo weekend, con la Sorianese che ha battuto di misura il Palocco grazie a Oriolesi e la Tolfa che ringrazia la tripletta di Moretti nel 3-2 interno con il Cerveteri. Quattro punti di distanza anche nel girone B, che però vede variare il distacco per il pareggio del Rieti nella trasferta con il Setteville Caserosse. Ne ha approfittato il Monterotondo, che ha allungato con il 4-0 esterno al malcapitato Atletico Lodigiani. Nel girone C accorcia invece il Fiumicino, un pesante 2-3 esterno in casa Velletri che riporta il Fiumicino a meno due dalla capolista Grifone, fermata in casa dal Torrino con Gingillo. Si ferma anche nel girone D la capolista, con il Paliano che cede in casa nello scontro diretto con la quarta Ceccano, corsara a Paliano con il gol di Gobbo e che va a meno sette dalla vetta. Vincono anche seconda e terza, il Casal Barriera di misura con Follo sul San Cesareo e vola a meno cinque e il Montesacro con un 6-0 tennistico al Subiaco che vale il meno sei dalla capolista.

I tabellini

GIRONE A

BORGO PALIDORO-SANTA MARINELLA 2-5

NUOVA PESCIA ROMANA-RONCIGLIONE UNITED 2-0

OSTIANTICA-CANALE MONTERANO 2-3

POLISPORTIVA OSTIENSE-TARQUINIA 2-0

SORIANESE-PALOCCO 1-0

URBETEVERE-DUEPIGRECOROMA 1-2

PARIOLI-CASTEL S.ELIA GRAZIOSI 0-5

TOLFA-CITTA’DI CERVETERI 3-2

RIPOSA: FREGENE MACCARESE

GIRONE B

RIANO-ATHLETIC SOCCER ACADEMY 1-0

SANPOLESE-VJS VELLETRI 1-2

SETTEBAGNI-FIANO ROMANO 3-0

SETTEVILLE CASEROSSE-RIETI 1-1

VALLE DEL PESCHIERA-VIVACE GROTTAFERRATA 4-2

ATLETICO LODIGIANI-MONTEROTONDO 0-4

REAL SAN BASILIO-POGGIO MIRTETO 1-1

RIPOSANO: CANTALICE E TOR LUPARA

RITIRATA: VITERBESE

GIRONE C

GRIFONE-TORRINO 1-1

OTTAVIA-SPES MUNDIAL 3-2

MORANDI-VILLA ADRIANA 2-1

FUTBOL MONTESACRO-ZENA MONTECELIO 0-0

FONTE MERAVIGLIOSA-ROCCA PRIORA 1-0

GRIFONE GIALLOVERDE-VIGOR PERCONTI 3-0

SPORTING ARICCIA-POLISPORTIVA DE ROSSI 0-2

VELLETRI-FIUMICINO 2-3

RIPOSA: BELLEGRA

GIRONE D

ATLETICO LARIANO-VALLE MARTELLA 4-1

ATLETICO TORRENOVA-ATLETICO MORENA 1-1

ATLETICO VESCOVIO-COLONNA 1-0

CASAL BARRIERA-SPORTING SAN CESAREO 1-0

CITTA’DI PALIANO-CECCANO 0-1

POLISPORTIVA TECCHIENA-FALASCHELAVINIO 0-3

SPORTING MONTESACRO-VIS SUBIACO 6-0

INDOMITA POMEZIA-VIRTUS ARDEA 3-3

RIPOSA: POLISPORTIVA S.ANGELO ROMANO