Promozione Lazio, i risultati della ventiseiesima giornata per i gironi A, B, C, D

Si è conclusa la ventiseiesima giornata dei gironi A, B, C e D di Promozione Lazio.

Il girone A

Continua la marcia della coppia di testa con la Sorianese che supera a fatica il Canale Monterano grazie a Polidori e Cologna, mentre l'Urbetevere seconda resta a un punto dalla vetta battendo a domicilio il Tarquinia per 3-1. In zona salvezza si rialza l'Ostiense, vincitrice nel derby di Roma Sud con il Palocco grazie ad Abruzzetti e Wachter.

CANALE MONTERANO - SORIANESE 1-2

CASTEL SANT'ELIA - TOLFA 0-1

CERVETERI - NUOVA PESCIA ROMANA 0-0

DUEPIGRECOROMA - PARIOLI 3-1

PALOCCO - OSTIENSE 0-2

RONCIGLIONE - BORGO PALIDORO 1-2

SANTA MARINELLA - FREGENE MACCARESE 2-1

TARQUINIA - URBETEVERE 1-3

Il girone B

Le prime due in classifica si confermano anche questo weekend, con il Monterotondo primo che travolge per 5-1 il Setteville Caserosse e mantiene due punti di vantaggio sul Rieti, con Laurenti che decide di misura il match con il Riano.

MONTEROTONDO - SETTEVILLE CASEROSSE 5-1

TOR LUPARA - REAL SAN BASILIO 1-4

VIVACE GROTTAFERRATA - SETTEBAGNI 0-3

ASA - SANPOLESE 1-0

CANTALICE - VALLE DEL PESCHIERA 1-1

RIETI - RIANO 1-0

FIANO ROMANO - LODIGIANI 2-1

Il girone C

Continua il periodo negativo della capolista Grifone, alla seconda sconfitta consecutiva e questa volta a spese del Rocca Priora con Benvenuti nel finale. Ne approfitta il Rocca stesso e soprattutto il Fiumicino, che vola a meno quattro con il pirotecnico 6-2 con il Bellegra in casa. Vola a meno sei anche la Vigor Perconti, a meno sei rispetto alla vetta con la vittoria di misura contro il Futbol Montesacro.

FIUMICINO - BELLEGRA 6-2

ROCCA PRIORA RDP - GRIFONE 2-1

DE ROSSI - FONTE MERAVIGLIOSA 1-0

TORRINO - MORANDI 2-0

VIGOR PERCONTI - FUTBOL MONTESACRO 2-1

VILLA ADRIANA - SPQV VELLETRI 2-2

ZENA MONTECELIO - OTTAVIA 3-1

SPES MUNDIAL - SPORTING ARICCIA 1-3

Il girone D

Il Paliano riposa e nessuno se ne approfitta, con il Casal Barriera fermato a Subiaco mentre il big match di giornata tra Sporting Montesacro e Ceccano finisce con un pareggio a reti bianche. In zona salvezza si scuote il fanalino di coda Colonna, vincitore per 3-2 in casa sul Sant'Angelo Romano grazie alla doppietta di Bacchi.

ATLETICO MORENA - INDOMITA POMEZIA 0-0

FALASCHELAVINIO - ATLETICO VESCOVIO 3-0

SAN CESAREO - LARIANO 1-2

COLONNA - SANT'ANGELO ROMANO 3-2

VALLE MARTELLA - ATLETICO TORRENOVA 0-1

VIRTUS ARDEA - TECCHIENA 3-0

CECCANO - MONTESACRO 0-0

VIS SUBIACO - CASAL BARRIERA 2-2