Promozione Lazio, i risultati della trentesima giornata per i gironi A, B, C, D

Si è conclusa la trentesima giornata dei gironi A, B, C e D di Promozione Lazio.

I gironi A, B, C, D

Nel girone A la Sorianese fa un passo importante verso la promozione, mantenendo i quattro punti di vantaggio sulla Tolfa che espugna il campo di Fregene con un 1-2 a firma Nuti e Carolini. Frena invece l'Urbetevere, con Trincia recuperato da Onofri e il Ronciglione. Approfitta del turno di riposo del Monterotondo il Rieti, che si riporta a più tre, e con una partita in meno, dominando il Velletri con la doppietta di Tramontano. Nel girone C è da segnalare la vittoria di tutte le prime quattro con il Fiumicino che la scampa nel 4-3 interno al Fonte Meravigliosa, stessa storia per il Grifone, che resta a meno uno dalla capolista Fiumicino con la doppietta di Larosa in casa del Bellagra. Resta a meno sei la Vigor Perconti terza con Perozzi e Trinca che rispondono a Sannibale della Spes Mundial. Nel girone D è sempre una lotta a due tra Montesacro e Paliano. La capolista Paliano si riscatta dal periodo deludente con un 3-1 pesante al Tecchiena, invischiato nella lotta salvezza. A meno uno lo Sporting Montesacro, di misura con Micheli in casa dell'Atletico Morena.