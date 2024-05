Promozione Lazio, i risultati dell'ultima giornata per i gironi A, B, C, D

Si è conclusa l'ultima giornata di Promozione per i gironi A, B, C e D del Lazio.

Il girone A

La Sorianese, già promossa in Eccellenza, pareggia in trasferta con la Fregene Maccarese ampiamente salva. E con la lotta promozione già definita l'ultima giornata è stata il regno della lotta retrocessione. Non scampa i playout il Cerveteri, nonostante il 5-2 rifilato al Palocco con Fagioli sugli scudi con una doppietta, complice la vittoria del Borgo Palidoro che mantiene la categoria battendo l'Ostiense. Retrocede invece il Parioli, che non sfrutta la sconfitta del Tarquinia perdendo 3-2 a Tolfa con la seconda in classifica: con una vittoria si sarebbe preso l'ultimo posto playout.

BORGO PALIDORO 4 - 2 POLISPORTIVA OSTIENSE

CASTEL S. ELIA L. GRAZIOSI 2 - 1 TARQUINIA CALCIO

CITTÀ DI CERVETERI 5 - 2 PALOCCO

FREGENE MACCARESE CALCIO 2 - 2 SORIANESE

NUOVA PESCIA ROMANA 2004 3 - 1 URBETEVERE CALCIO

RONCIGLIONE UNITED 1 - 2 CANALE MONTERANO CALCIO

SANTA MARINELLA 1947 3 - 2 OSTIANTICA CALCIO 1926

TOLFA CALCIO 3 - 2 PARIOLI CALCIO

Riposa: DUEPIGRECOROMA

Il girone B

Il Rieti ha conquistato la promozione in Eccellenza nell'ultima giornata, e festeggia con un pareggio "di riposo" in trasferta con il Poggio Mirteto. In un girone che non avrà playout, ma già retrocesse Atletico Lodigiani, Setteville e Tor Lupara, in quest'ultima giornata c'è stato un playout anticipato. Il VJS Velletri infatti ha battuto in trasferta il Grottaferrata confermando la sua salvezza e condannando la Vivace alla retrocessione, complice la contemporanea vittoria della Sanpolese che farà in modo di non far disputare i playout per il troppo distacco in classifica.

MONTEROTONDO 1935 3 - 2 RIANO CALCIO

POGGIO MIRTETO CALCIO 1 - 1 F.C. RIETI 1936

SETTEBAGNI CALCIO SALARIO 2 - 2 REAL SAN BASILIO 1960

SETTEVILLE CASEROSSE 0 - 2 SANPOLESE 1961

VIVACE GROTTAFERRATA 1922 1 - 2 VJS VELLETRI

CANTALICE 8 - 3 TOR LUPARA

FIANO ROMANO 2 - 2 ATHLETIC SOCCER ACADEMY

Riposano: VALLE DEL PESCHIERA, ATLETICO LODIGIANI Ritirato: VITERBESE 1908

Il girone C

Anche nel girone C la prima classificata era già stata definita, con il Fiumicino che disputerà l'Eccellenza l'anno prossimo. Chi si aggrappa alla categoria con le unghie e con i denti è il Villa Adriana, che batte la Perconti con il gol di Tani e si guadagna il playout con il Montesacro, che aveva assaporato la salvezza diretta vincendo di misura a Bellegra con De Santis. Invariato l'altro playout, che sarà tra Zena Montecelio e Sporting Ariccia.

BELLEGRA 1962 0 - 1 FUTBOL MONTESACRO

FIUMICINO S.C. 1926 6 - 2 GRIFONE GIALLOVERDE

GRIFONE CALCIO 1 - 1 FONTE MERAVIGLIOSA

R. MORANDI 2 - 4 SPORTING ARICCIA

ROCCA PRIORA RDP CALCIO 6 - 2 SPES MUNDIAL

TORRINO 0 - 3 ZENA MONTECELIO

VILLA ADRIANA 1 - 0 VIGOR PERCONTI

SPQV VELLETRI CALCIO 1 - 6 OTTAVIA

RIPOSA: POLISPORTIVA DE ROSSI

Il girone D

Nel girone D arriva l'ultimo verdetto di questa stagione per quanto riguarda la promozione, con il Paliano che si prende l'Eccellenza con un 3-2 interno al cardiopalma con il Casal Barriera. Gli ospiti sono andati avanti 0-2 con la doppietta di Follo, ma il Paliano ha creduto nei suoi mezzi ed ha ribaltato il match con Martinoli, Gabrieli e Romagnoli. In zona salvezza non riesce l'impresa allo Sporting San Cesareo, sarà playout con il Sant'Angelo Romano. Stessa sorte per la VIS Subiaco, che sarà impegnata con la Virtus Ardea.

ATLETICO MORENA 3 - 3 CECCANO CALCIO 1920

ATLETICO VESCOVIO RN 0 - 2 ATLETICO TORRENOVA 1986

COLONNA 1 - 2 VIS SUBIACO

FALASCHELAVINIO 2 - 1 SPORTING SAN CESAREO

POL. CITTÀ DI PALIANO 3 - 2 CASAL BARRIERA

POLISPORTIVA S. ANGELO ROMANO 2 - 2 ATLETICO LARIANO 1963

POLISPORTIVA TECCHIENA 3 - 2 INDOMITA POMEZIA

VIRTUS ARDEA 3 - 1 VALLE MARTELLA CALCIO

RIPOSA: SPORTING MONTESACRO