Promozione Lazio, i risultati dei playout per i gironi A, B, C, D

Si sono conclusi i playout per quanto riguarda i gironi A, B, C e D di Promozione Lazio.

Doppia retrocessione per il Cerveteri

Nel girone A il Tarquinia condanna il Cerveteri alla Prima Categoria, decisivo il gol di Iannilli e un autogol dei padroni di casa che condanna il Cerveteri alla seconda retrocessione consecutiva. Un dato piuttosto clamoroso se si pensa che solo tre anni fa il Cerveteri chiudeva l'Eccellenza al quarto posto. Nell'altro playout una doppietta di Bernardini regala la salvezza al DuepigrecoRoma, facendo valere il fattore campo contro la Polisportiva Ostiense. Ribalta il fattore campo nel girone B il Vivace Grottaferrata, che si aggrappa ai gol di Mazzon, Romanazzi e Chiacchierini per ribaltare la Sanpolese e guadagnarsi la salvezza. Franchitti e il Futbol Montesacro terminano l'avventura del Villa Adriana in Promozione nel girone C, mentre un pari basta allo Zena Montecelio per mantenere la categoria a scapito dello Sporting Ariccia. Passa per miglior classifica anche lo Sporting San Cesareo contro il Sant'Angelo, mentre la Virtus Ardea ribalta a sorpresa il fattore campo battendo il Subiaco con i gol di Schiumarini e Cassandra.

I tabellini

SANPOLESE - VIVACE GROTTAFERRATA 2-3

CITTA DI CERVETERI - TARQUINIA 0-2

DUEPIGRECOROMA - OSTIENSE 3-2

FUTBOL MONTESACRO - SPORTING ARICCIA 1-0

ZENA MONTECELIO - VILLA ADRIANA 1-1

SPORTING SAN CESAREO - SANT'ANGELO ROMANO 1-1

VIS SUBIACO - VIRTUS ARDEA 1-2