Promozione Lazio, i risultati dei gironi A, B, C e D per la ventitreesima giornata

Si è conclusa ieri la ventitreesima giornata dei gironi A, B, C e D di Promozione Lazio, con tanto in palio e delle lotte per salire in Eccellenza che continuano ad essere molto equilibrate.

Il girone A

Continua la marcia della coppia di testa Urbetevere - Sorianese, i primi con un 2-0 interno a spese dell'Ostiantica, mentre i secondi dominano nella trasferta di Ostiense con un 1-4 a firma di Serafini, autore di una doppietta. Finisce invece con un pirotecnico 3-3 lo scontro diretto tra Tolfa e Palocco, con la Tolfa che perde così due punti rispetto alle capoliste. Successo esterno in zona salvezza per il Canale Monterano, che espugna Parioli per 2-3 ma non recupera punti sul Duepigreco terzultimo, vincitore nella trasferta di Borgo Palidoro grazie a Gallo.

BORGO PALIDORO-DUEPIGRECOROMA 0-1

FREGENE MACCARESE-CASTEL S.ELIA GRAZIOSI 0-0

NUOVA PESCIA ROMANA-TARQUINIA 1-1

POLISPORTIVA OSTIENSE-SORIANESE 1-4

SANTA MARINELLA-CITTA’DI CERVETERI 1-0

URBETEVERE-OSTIANTICA 2-0

PARIOLI-CANALE MONTERANO 2-3

TOLFA-PALOCCO 3-3

RIPOSA: RONCIGLIONE UNITED

Il girone B

Anche nel girone B non si ferma la corsa delle capoliste Rieti e Monterotondo. I rietini hanno schiacciato la resistenza del Fiano Romano con un 1-4 esterno impreziosito dalla doppietta di Tramontano, mentre il Monterotondo se l'è cavata in un 4-3 pirotecnico con il Grottaferrata sulle spalle di Tornatore, autore di una tripletta. In zona salvezza si scuote il Poggio Mirteto, che supera l'ostacolo l'Atletico Lodigiani con i gol di Pileri e Marcheggiani.

ATLETICO LODIGIANI-POGGIO MIRTETO 0-2

MONTEROTONDO-VIVACE GROTTAFERRATA 4.3

SETTEBAGNI-TOR LUPARA 4-0

SETTEVILLE CASEROSSE-CANTALICE 1-3

VALLE DEL PESCHIERA-VJS VELLETRI 2-0

REAL SAN BASILIO-RIANO 2-2

FIANO ROMANO-F.C. RIETI 1936 1-4

VITERBESE-ATHLETIC SOCCER ACADEMY 2-2

RIPOSA: SANPOLESE

Il girone C

Il Grifone resta a sette punti di vantaggio sulla seconda nel girone C, un 5-0 senza appello al Zena Montecelio che assorbe le vittorie delle inseguitrici. Vincono infatti il Fiumicino, vittorioso con il Torrino, il Rocca Priora, corsaro con Fortunato sul campo del Bellegra, e il Morandi, trascinato da Facchini e Carlini contro la Spes Mundial. In zona salvezza batte un colpo solo il Velletri, un 3-2 interno alla De Rossi per andare a pari punti con la Villa Adriana, però una partita in meno.

BELLEGRA-ROCCA PRIORA 0-1

FIUMICINO-TORRINO 3-1

GRIFONE-ZENA MONTECELIO 5-0

OTTAVIA-FUTBOL MONTESACRO 1-1

MORANDI-SPES MUNDIAL 2-1

SPORTING ARICCIA-GRIFONE GIALLOVERDE 0-0

FONTE MERAVIGLIOSA-VIGOR PERCONTI 2-2

VELLETRI-POLISPORTIVA DE ROSSI 3-2

RIPOSA: VILLA ADRIANA

Il girone D

Allunga a più cinque il Paliano, che nella goleada in casa stende la Virtus Ardea e sfrutta i contemporanei pareggi di Casal Barriera e Ceccano per allungare. Il Ceccano in particolare ha tanto da recriminare, con il pareggio subito per il gol di Patitucci al quinto minuto di recupero.

ATLETICO LARIANO-CASAL BARRIERA 1-1

ATLETICO TORRENOVA-SPORTING MONTESACRO 0-0

ATLETICO VESCOVIO-VALLE MARTELLA 1-1

INDOMITA POMEZIA-VIS SUBIACO 3-1

POLISPORTIVA S.ANGELO ROMANO-ATLETICO MORENA 3-4

POLISPORTIVA TECCHIENA-SPORTING SAN CESAREO 0-1

COLONNA-CECCANO 1-1

CITTA’DI PALIANO-VIRTUS ARDEA 4-2

RIPOSA: FALASCHELAVINIO