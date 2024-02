Promozione Lazio, i risultati dei gironi A, B, C e D per la ventiquattresima giornata

Si è conclusa ieri la ventiquattresima giornata dei gironi A, B, C e D di Promozione Lazio, con tanto in palio e delle lotte per salire in Eccellenza che continuano ad essere molto equilibrate.

Il girone A

La Sorianese riposa ma non ne approfittano le sue avversarie. L'Urbetevere infatti si ferma a Canale Monterano per il gol di Pelliccioni, allungando di un solo punto nonostante il riposo. Va anche peggio per la Tolfa, che perde a Tarquinia per il gol di Perelli e scende a meno tre dall'Urbetevere e a meno due dalla Sorianese. Colpo in zona salvezza del Castel Sant'Elia, che va a meno sette dalla zona playout e spera ancora.

CANALE MONTERANO-URBETEVERE 1-1

CASTEL S.ELIA GRAZIOSI-BORGO PALIDORO 2-1

DUEPIGRECOROMA-NUOVA PESCIA ROMANA 0-0

OSTIANTICA-POLISPORTIVA OSTIENSE 4-3

PALOCCO-PARIOLI 3-3

RONCIGLIONE UNITED-SANTA MARINELLA 1-0

CITTA’DI CERVETERI-FREGENE MACCARESE 2-2

TARQUINIA-TOLFA 1-0

RIPOSA: SORIANESE

Il girone B

Sale in vetta il Rieti, vincendo di misura sulla Sanpolese grazie al gol di Tramontano. Decisivo infatti il pareggio del Monterotondo nel big match di giornata con la terza Fiano Romano, capace di bloccare in casa la capolista a reti bianche. In zona salvezza si scuote l'Athletic Academy, che con il successo siglato dai gol di Moramarco e Iacoboni contro il San Basilio vola fuori dalla zona playout, sfruttando la sconfitta proprio della Sanpolese.

POGGIO MIRTETO-SETTEBAGNI 0-2

TOR LUPARA-VALLE DEL PESCHIERA 0-3

VIVACE GROTTAFERRATA-SETTEVILLE CASEROSSE 1-1

ATHLETIC SOCCER ACADEMY-REAL SAN BASILIO 2-1

CANTALICE-ATLETICO LODIGIANI 2-2

F.C. RIETI 1936-SANPOLESE 1-0

FIANO ROMANO-MONTEROTONDO 0-0

VJS VELLETRI-VITERBESE 1-0

RIPOSA: RIANO

Il girone C

La marcia del Grifone continua, caricata dalla doppietta di Larosa che in trasferta con la Spes Mundial domina per 4-1 la partita. Non perdono il passo Fiumicino e Rocca Priora, i primi calano il tris contro il Villa Adriana mentre i secondi passano grazie a Tiberi contro il Velletri. In zona salvezza si scuote la De Rossi, che batte 3-0 il Morandi con la doppietta di Angelucci.

POLISPORTIVA DE ROSSI-MORANDI 3-0

TORRINO-BELLEGRA 0-1

VIGOR PERCONTI-SPORTING ARICCIA 2-1

ZENA MONTECELIO-FONTE MERAVIGLIOSA 1-3

SPES MUNDIAL-GRIFONE 1-4

GRIFONE GIALLOVERDE-OTTAVIA 0-1

ROCCA PRIORA-VELLETRI 1-0

VILLA ADRIANA-FIUMICINO 1-3

RIPOSA: FUTBOL MONTESACRO

Il girone D

Ancora un successo per la coppia di testa, con il Paliano che vola a 54 punti con i gol di Martinoli e Perfene sul campo del FalascheLavinio, mentre il Casal Barriera vince sul campo del Ceccano grazie a Rega e Origlia. Franco e Frasca guidano la quarta classificata Sporting Montesacro, che si prende i tre punti a scapito del Lariano e accorcia proprio sul Ceccano terzo in classifica.

SPORTING MONTESACRO-ATLETICO LARIANO 2-1

ATLETICO MORENA-ATLETICO VESCOVIO 2-0

FALASCHELAVINIO-CITTA’DI PALIANO 0-2

SPORTING SAN CESAREO-INDOMITA POMEZIA 3-2

VALLE MARTELLA-POLISPORTIVA TECCHIENA 1-3

VIRTUS ARDEA-POLISPORTIVA S.ANGELO ROMANO 4-2

CECCANO-CASAL BARRIERA 0-2

VIS SUBIACO-ATLETICO TORRENOVA 3-2

RIPOSA: COLONNA