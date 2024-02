Promozione Lazio, i risultati dei gironi A, B, C e D per la ventiduesima giornata

Si è conclusa ieri la ventiduesima giornata dei gironi A, B, C e D di Promozione Lazio, con tanto in palio e delle lotte per salire in Eccellenza che continuano ad essere molto equilibrate.

Il girone A

Lo scontro diretto per la vetta del girone A ha detto Sorianese, che supera l'Urbetevere in casa con i gol di Cologna e Cesarini e la supera anche in classifica, agganciando la vetta occupata in coabitazione con la Tolfa, vincitrice a Canale Monterano con la doppietta di Moretti. Inciampo clamoroso del Santa Marinella quinto, battuto dal fanalino di coda Sant'Elia Graziosi in grossa ripresa nelle ultime settimane.

CANALE MONTERANO-TOLFA 0-3

CASTEL S.ELIA GRAZIOSI-SANTA MARINELLA 1-0

CITTA’DI CERVETERI-RONCIGLIONE UNITED 2-0

DUEPIGRECOROMA-FREGENE MACCARESE 2-2

PALOCCO-NUOVA PESCIA ROMANA 1-0

SORIANESE-URBETEVERE 2-0

OSTIANTICA-PARIOLI 2-1

TARQUINIA-BORGO PALIDORO 2-1

RIPOSA: POLISPORTIVA OSTIENSE

Il girone B

Approfitta del turno di riposo del Rieti il Monterotondo, che supera facilmente l'ostacolo Cantalice con la doppietta di Tornatore e vola al primo posto in classifica. Vince a domicilio il Fiano Romano, con un autogol che condanna il Grottaferrata, mentre il Riano consolida il quarto posto con i gol di Vinasi e Pangallozzi alla Viterbese. Accorcia sulla zona salvezza l'ASA, e il Poggio Mirteto vince un rocambolesco scontro salvezza con il Setteville.

POGGIO MIRTETO-SETTEVILLE CASEROSSE 3-2

RIANO-VITERBESE 2-0

SANPOLESE-REAL SAN BASILIO 3-2

TOR LUPARA-ATLETICO LODIGIANI 2-2

VIVACE GROTTAFERRATA-FIANO ROMANO 0-1

ATHLETIC SOCCER ACADEMY-VALLE DEL PESCHIERA 2-0

CANTALICE-MONTEROTONDO 1-4

VJS VELLETRI-SETTEBAGNI 2-4

RIPOSA: F.C. RIETI 1936

Il girone C

Stop Grifone, fermato in una sfida a reti bianche dalla Vigor Perconti. Non ne approfitta il Fiumicino, fermato nello scontro diretto dalla terza Rocca Priora che ringrazia un rigore di Renzi nel finale per portarsi a casa una sfida fondamentale per il secondo posto. Si riavvicina alla zona playoff il Grifone Gialloverde, ora a due punti dopo il gol di Tozzi al Fonte Meravigliosa. In zona salvezza colpo Spes Mundial, un 2-1 interno al Velletri che riavvicina i playout.

POLISPORTIVA DE ROSSI-BELLEGRA 0-0

TORRINO-VILLA ADRIANA 3-2

VIGOR PERCONTI-GRIFONE 0-0

ZENA MONTECELIO-MORANDI 1-1

FUTBOL MONTESACRO-SPORTING ARICCIA 0-2

SPES MUNDIAL-VELLETRI 2-1

GRIFONE GIALLOVERDE-FONTE MERAVIGLIOSA 1-0

ROCCA PRIORA-FIUMICINO 2-1

RIPOSA: OTTAVIA

Il girone D

Il Ceccano cade in casa con il Lariano e ne approfittano Paliano e Casal Barriera, la prima con un 4-2 esterno a Morena per andare a più tre sulla seconda, il Barriera per accorciare ad un punto. Scontro diretto per la salvezza pirotecnico tra San Cesareo e Vescovio, con quest'ultimi che vanno ad un punto dalla salvezza ringraziando la doppietta di Fabrizi.

ATLETICO MORENA-CITTA’DI PALIANO 2-4

CASAL BARRIERA-ATLETICO TORRENOVA 4-0

SPORTING MONTESACRO-INDOMITA POMEZIA 3-2

SPORTING SAN CESAREO-ATLETICO VESCOVIO 3-4

FALASCHELAVINIO-COLONNA 1-0

VALLE MARTELLA-POLISPORTIVA S.ANGELO ROMANO 1-3

CECCANO-ATLETICO LARIANO 2-3

VIS SUBIACO-POLISPORTIVA TECCHIENA 1-1

RIPOSA: VIRTUS ARDEA