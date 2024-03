Promozione Lazio, i risultati dei gironi A, B, C e D per la venticinquesima giornata

Si è conclusa la venticinquesima giornata dei gironi A, B, C e D di Promozione Lazio.

Il girone A

Fa la voce grossissima la Sorianese, protagonista in casa contro l'Ostiantica con un roboante 8-0 con le doppiette di Cesarini, Serafini e Bartolaccini. Domina anche la Polisportiva Ostiense, che in casa con il Canale Monterano vince per 6-2 e si rilancia per la salvezza. Finisce con un pareggio per 1-1 la sfida tra Urbetevere seconda e Palocco terzo, permettendo così alla Sorianese di salire in vetta.

BORGO PALIDORO - CITTÀ DI CERVETERI 2-2

FREGENE MACCARESE CALCIO - RONCIGLIONE UNITED 1-0

NUOVA PESCIA ROMANA 2004 - CASTEL S. ELIA L. GRAZIOSI 2-1

POLISPORTIVA OSTIENSE - CANALE MONTERANO CALCIO 6-2

SORIANESE - OSTIANTICA CALCIO 1926 8-0

URBETEVERE CALCIO - PALOCCO 1-1

PARIOLI CALCIO - TARQUINIA CALCIO (15.00)

TOLFA CALCIO - DUEPIGRECOROMA (15.00)

Il girone B

Non regala troppe emozioni il big match Monterotondo - Rieti, con tutte le marcature nei primi cinque minuti. Al gol iniziale di Tornatore ha risposto Ferazoli, mantenendo invariate le distanze tra i capofila del girone B. Colpo salvezza del Setteville Caserosse, che con i gol di Sanluca e Picistrelli batte il Fiano Romano terzo e si rilancia per la lotta salvezza, che vede la vittoria anche del Grottaferrata a spese della Lodigiani penultima. Riposano due squadre, complice il ritiro della Viterbese avvenuto nella scorsa settimana.

ATLETICO LODIGIANI-VIVACE GROTTAFERRATA 1-3

MONTEROTONDO-RIETI 1-1

SANPOLESE-RIANO 2-2

SETTEBAGNI-CANTALICE 2-1

SETTEVILLE CASEROSSE-FIANO ROMANO 2-1

VALLE DEL PESCHIERA-POGGIO MIRTETO 2-2

REAL SAN BASILIO-VJS VELLETRI 2-0

RIPOSANO: TOR LUPARA E ATHLETIC SOCCER ACADEMY

Il girone C

Si ferma il Grifone capolista, fermato in casa da una sorprendente De Rossi che sfrutta i gol di Barbaria e Innocenti per tenere il treno salvezza, con ben quattro squadre in zona playout che hanno vinto questa giornata. Vince infatti anche la Spes Mundial, corsara a Fonte Meravigliosa con la doppietta di Sargolini e va più tre sulla penultima Villa Adriana, battuta in trasferta dal Bellegra.

BELLEGRA 1962 - VILLA ADRIANA 3-1

GRIFONE CALCIO - POLISPORTIVA DE ROSSI 1-2

OTTAVIA - VIGOR PERCONTI 0-1

R. MORANDI - ROCCA PRIORA RDP CALCIO 4-1

FUTBOL MONTESACRO - GRIFONE GIALLOVERDE 1-0

FONTE MERAVIGLIOSA - SPES MUNDIAL 1-3

SPORTING ARICCIA - ZENA MONTECELIO 2-0

SPQV VELLETRI - TORRINO 1-3

Il girone D

Si allunga il vantaggio del Città di Paliano, che è sempre più in fuga dopo il 3-1 interno ai danni del Colonna. Perde infatti l'inseguitrice Casal Barriera, che cede in casa allo Sporting Montesacro e alla doppietta di Valenzi nello scontro diretto seconda vs terza. Riposa il Ceccano quarto, che con una vittoria potrebbe andare a meno otto.

ATLETICO LARIANO - VIS SUBIACO 3-1

ATLETICO TORRENOVA - SPORTING SAN CESAREO 0-1

ATLETICO VESCOVIO - VIRTUS ARDEA 0-2

CASAL BARRIERA - SPORTING MONTESACRO 1-2

INDOMITA POMEZIA - VALLE MARTELLA CALCIO 4-1

POLISPORTIVA SANT'ANGELO ROMANO - FALASCHELAVINIO 3-2

TECCHIENA - ATLETICO MORENA 2-1

PALIANO - COLONNA 3-1