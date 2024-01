Promozione Lazio, i risultati dei gironi A, B, C e D per la ventesima giornata

Si è conclusa ieri la diciottesima giornata dei gironi A, B, C e D di Promozione Lazio, con tanto in palio e delle lotte per salire in Eccellenza che continuano ad essere molto equilibrate.

Il girone A

Non approfitta del turno di riposo dell'Urbetevere la Tolfa, che cede in trasferta con la Sorianese per il gol di Cologna e si vede accorciare anche dal Palocco, che va a meno uno con la vittoria interna con la Fregene Maccarese. In zona salvezza si desta la DuePigrecoRoma, che in un rocambolesco 3-2 ai danni del Ronciglione United trova i tre punti che permettono di andare a più tre sulla zona retrocessione diretta. Stesso discorso per il Tarquinia, di misura sul Santa Marinella, e il Cerveteri che grazie alla doppietta di Gianotti vince facilmente con l'ultima classificata Sant'Elia.

Il girone B

Continua la sfida nel girone B tra Rieti e Monterotondo, con la capolista Rieti fermata in casa dal San Basilio e il Monterotondo che ne approfitta per accorciare stendendo il Tor Lupara con un netto 6-0 esterno a firma Sacripanti, autore di una tripletta. Al terzo e quarto posto vincono Riano e Fiano Romano, i primi di misura grazie a Pangallozzi, i secondi nel pirotecnico 2-5 esterno a firma Ammassari. In zona salvezza vince solo il Grottaferrata, un 3-0 esterno al Cantalice che li spedisce a tre punti dalla zona salvezza.

Il girone C

Il Grifone non perde colpi e resta a più nove sul Fiumicino, vincitore sul campo della Spes Mundial, grazie al gol di Larosa che fa la differenza nell'1-0 in trasferta a Montesacro. Tiene la scia la Vigor Perconti, quarta in classifica con la tripletta di Finucci nel 5-2 a spese del Velletri. In zona salvezza vince solo il Torrino: un sorprendente 0-4 esterno al Rocca Priora a firma Fiorini, autore di una doppietta.

Il girone D

Si infiamma la lotta promozione del girone D. La capolista Ceccano ringrazia i due gol di Compagnone al Torrenova e mantiene la vetta, mentre il Paliano tiene botta con il gol esterno di Martinoli contro il San Cesareo. Poker interno del Casal Barriera al Tecchiena per mantenere la scia e il terzo posto, mentre il Montesacro quarto ne fa addirittura cinque all'Atletico Vescovio.

I tabellini

GIRONE A

CANALE MONTERANO-BORGO PALIDORO 1-1

DUEPIGRECOROMA-RONCIGLIONE UNITED 3-2

OSTIANTICA-NUOVA PESCIA ROMANA 4-1

PALOCCO-FREGENE MACCARESE 2-1

POLISPORTIVA OSTIENSE-PARIOLI 2-3

SORIANESE-TOLFA 1-0

CASTEL S.ELIA GRAZIOSI-CITTA’DI CERVETERI 0-3

TARQUINIA-SANTA MARINELLA 1-0

RIPOSA: URBETEVERE

GIRONE B

POGGIO MIRTETO-FIANO ROMANO 2-5

RIANO-SETTEBAGNI 1-0

SANPOLESE-VALLE DEL PESCHIERA 3-0

TOR LUPARA-MONTEROTONDO 0-6

CANTALICE-VIVACE GROTTAFERRATA 0-3

F.C RIETI 1936-REAL SAN BASILIO 1-1

VJS VELLETRI-SETTEVILLE CASEROSSE 1-1

RIPOSA: VITERBESE

GIRONE C

OTTAVIA-FONTE MERAVIGLIOSA 1-1

POLISPORTIVA DE ROSSI-VILLA ADRIANA 2-2

VIGOR PERCONTI-VELLETRI 5-2

ZENA MONTECELIO-BELLEGRA 0-0

FUTBOL MONTESACRO-GRIFONE 0-1

SPES MUNDIAL-FIUMICINO 0-2

GRIFONE GIALLOVERDE-R.MORANDI 2-2

ROCCA PRIORA-TORRINO 0-4

RIPOSA: SPORTING ARICCIA

GIRONE D

ATLETICO MORENA-COLONNA 1-0

CASAL BARRIERA-POLISPORTIVA TECCHIENA 4-1

SPORTING MONTESACRO-ATLETICO VESCOVIO 5-2

SPORTING SAN CESAREO-CITTA’DI PALIANO 0-1

ATLETICO LARIANO-INDOMITA POMEZIA 0-2

VIRTUS ARDEA-FALASCHELAVINIO 1-1

CECCANO-ATLETICO TORRENOVA 3-0

VIS SUBIACO-POLISPORTIVA S.ANGELO ROMANO 1-1

RIPOSA: VALLE MARTELLA