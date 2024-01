Promozione Lazio, i risultati dei gironi A, B, C e D per la diciottesima giornata

Si è conclusa ieri la diciottesima giornata dei gironi A, B, C e D di Promozione Lazio, con tanto in palio e delle lotte per salire in Eccellenza che continuano ad essere molto equilibrate.

Il girone A

Nel girone A frena l'Urbetevere, che cede nello scontro diretto contro la seconda classificata Tolfa per il gol di Jigau. Scende così ad un solo punto il vantaggio della capolista proprio sul Tolfa. Stecca il Palocco, che con una vittoria sarebbe potuto salire la primo posto. Il Ronciglione risponde al gol di Bonis ed espugna Roma Sud per 1-2. In zona salvezza si desta il Tarquinia, che vince il derby etrusco con il Cerveteri e fa un colpo importante in zona salvezza.

CANALE MONTERANO-SANTA MARINELLA 0-1

DUEPIGRECOROMA-CASTEL S.ELIA GRAZIOSI 0-0

OSTIANTICA-FREGENE MACCARESE 3-0

PALOCCO-RONCIGLIONE UNITED 1-2

POLISPORTIVA OSTIENSE-NUOVA PESCIA ROMANA 1-0

SORIANESE-BORGO PALIDORO 3-3

URBETEVERE-TOLFA 0-1

TARQUINIA-CITTA’DI CERVETERI 2-0

RIPOSA: PARIOLI

Il girone B

Domina il Rieti, che nello scontro con la Viterbese vince addirittura per 7-1 con cinque marcatori diversi e respinge l'assalto del Monterotondo, che batte l'ASA in trasferta con i gol di Motzo, Blandino e Collacchi. In zona salvezza c'è il roboante successo del Grottaferrata, forte delle doppiette di Gioacchino e Maggio, ed esulta anche la Sanpolese corsara contro l'Atletico Lodigiani.

POGGIO MIRTETO-CANTALICE 1-1

RIANO-SETTEVILLE CASEROSSE 1-1

SANPOLESE-ATLETICO LODIGIANI 2-1

TOR LUPARA-VIVACE GROTTAFERRATA 1-5

F.C. RIETI 1936-VITERBESE 7-1

REAL SAN BASILIO-VALLE DEL PESCHIERA 2-1

ATHLETIC SOCCER ACADEMY-MONTEROTONDO 1-3

VJS VELLETRI-FIANO ROMANO 1-1

RIPOSA: SETTEBAGNI

Il girone C

Esulta il Rocca Priora, vincitore sul campo della De Rossi con i gol di Renzi e Pastore. Un risultato ottimo per sperare di riaprire la lotta per il titolo, con il Grifone fermato ad Ariccia dallo Sporting. Vince il Morandi in trasferta contro l'Ottavia, nonostante la doppietta di Fondi per i padroni di casa. In zona retrocessione esulta il Montesacro, che forte della doppietta di Grimi ha gioco facile contro il Velletri e resta a due punti dalla salvezza. Vince anche il Villa Adriana, 1-2 in trasferta a Guidonia nel fondamentale scontro salvezza con il Zena.

OTTAVIA-MORANDI 2-3

POLISPORTIVA DE ROSSI-ROCCA PRIORA 0-2

SPES MUNDIAL-TORRINO 0-0

SPORTING ARICCIA-GRIFONE 1-1

VIGOR PERCONTI-FIUMICINO 1-2

ZENA MONTECELIO-VILLA ADRIANA 1-2

FUTBOL MONTESACRO-VELLETRI 4-1

GRIFONE GIALLOVERDE-BELLEGRA 0-2

RIPOSA: FONTE MERAVIGLIOSA

Il girone D

Continua ad essere molto equilibrata la lotta per il titolo nel girone D, con il Casal Barriera che con le doppiette di Nardecchia e Follo stende 4-1 il Sant'Angelo e si riporta a due punti dalla capolista Paliano, fermata nella trasferta di Montesacro per 1-1. Si porta a meno tre dalla vetta anche il Ceccano, con il 2-0 all'Indomita Pomezia, mentre il Tecchiena vince lo scontro salvezza con il Torrenova e si porta ad un solo punto dalla zona playout occupata dalla Virtus Ardea, travolta dal Morena.

ATLETICO MORENA-VIRTUS ARDEA 3-0

ATLETICO TORRENOVA-POLISPORTIVA TECCHIENA 2-3

CASAL BARRIERA-POLISPORTIVA S.ANGELO ROMANO 4-1

SPORTING MONTESACRO-POLISPORTIVA CITTA’DI PALIANO 1-1

SPORTING SAN CESAREO-COLONNA 3-1

ATLETICO LARIANO-ATLETICO VESCOVIO 0-0

VALLE MARTELLA-FALASCHELAVINIO 4-2

CECCANO-INDOMITA POMEZIA 2-0

RIPOSA: VIS SUBIACO