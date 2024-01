Promozione Lazio, i risultati dei gironi A, B, C e D per la diciassettesima giornata

Si è conclusa la diciassettesima giornata per i quattro gironi di Promozione Lazio, impegnate tante squadre della provincia di Roma.

Nel girone A corsa serrata tra Urbetevere e Palocco, il Grifone domina il girone C

Tante lotte per il titolo avvincenti ed equilibrate nei cinque gironi. Nel girone A il palcoscenico se lo prendono Urbetevere e Palocco, distanziate di un solo punto e ormai da mesi in lotta serrata per salire in Eccellenza. L'Urbetevere nell'ultimo turno ha avuto la meglio per 2-0 sul Pescia Romana grazie a Calcaterra ed Aglietti, mentre il Palocco ha steso il Cerveteri grazie a Segoni e Marinucci. Bottino pieno per le prime della classe nel girone B, con il Rieti che stende il Poggio Mirteto e resta in vetta, seguito dal Monterotondo, che resta a quattro punti grazie ai gol di Comacchi e Lomanto a Riano. Nel girone C vince la Vigor Perconti, in un pirotecnico 5-2 ai danni della Villa Adriana, e si tiene a nove punti di distanza dalla capolista Grifone, che espugna Fonte Meravigliosa grazie a Dipilato. Si riapre la corsa invece nel girone D, con Brighi del Casal Barriera che abbatte la capolista Paliano e il Ceccano secondo che subisce un duro ribaltone in casa dell'Atletico Morena. Il Lariano ringrazia la tripletta di Felici e vola a meno quattro dalla vetta, così come il Casal Barriera.

I tabellini

GIRONE A:

CANALE MONTERANO-RONCIGLIONE UNITED 1-2

OSTIANTICA-SANTA MARINELLA 0-1

PALOCCO-CITTA’DI CERVETERI 2-0

POLISPORTIVA OSTIENSE-BORGO PALIDORO 3-3

SORIANESE-FREGENE MACCARESE 1-0

URBETEVERE-NUOVA PESCIA ROMANA 2-0

PARIOLI-TOLFA 1-0

TARQUINIA-CASTEL S.ELIA GRAZIOSI 1-4

RIPOSA: DUEPIGRECOROMA

GIRONE B:

RIANO-MONTEROTONDO 0-2

TOR LUPARA-CANTALICE 0-3

F.C RIETI 1936-POGGIO MIRTETO 2-1

REAL SAN BASILIO-SETTEBAGNI (17.00)

SANPOLESE-SETTEVILLE CASEROSSE 3-4

VITERBESE-VALLE DEL PESCHIERA 0-1

ATHLETIC SOCCER ACADEMY-FIANO ROMANO

VJS VELLETRI-VIVACE GROTTAFERRATA

RIPOSA: ATLETICO LODIGIANI

GIRONE C:

FUTBOL MONTESACRO-BELLEGRA 2-3

OTTAVIA-VELLETRI 2-1

SPES MUNDIAL-ROCCA PRIORA 0-1

SPORTING ARICCIA-R.MORANDI 3-2

VIGOR PERCONTI-VILLA ADRIANA 5-2

ZENA MONTECELIO-TORRINO 0-1

GRIFONE GIALLOVERDE-FIUMICINO 2-0

FONTE MERAVIGLIOSA-GRIFONE 0-1

RIPOSA: POLISPORTIVA DE ROSSI

GIRONE D:

ATLETICO LARIANO-POLISPORTIVA S.ANGELO ROMANO 3-0

ATLETICO TORRENOVA-ATLETICO VESCOVIO 2-0

CASAL BARRIERA-CITTA’DI PALIANO 4-2

INDOMITA POMEZIA-POLISPORTIVA TECCHIENA 5-4

SPORTING SAN CESAREO-FALASCHELAVINIO 2-0

VALLE MARTELLA-VIRTUS ARDEA 5-2

VIS SUBIACO-COLONNA 3-1

CECCANO-ATLETICO MORENA 0-3

RIPOSA: SPORTING MONTESACRO