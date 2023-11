Promozione, i migliori giocatori dell'undicesima giornata

Girone C

Promozione Lazio Girone C

Terminata l'undicesima giornata torna il consueto appuntamento con i migliori giocatori dell’ultimo turno di campionato Promozione dei gironi B, C e D scelti da RomaToday.

Di Corpo il migliore del Girone B

Jonathan Di Corpo della Sanpolese è il miglior giocatore dell’undicesima giornata del Girone B. Al Berenghi la formazione di mister Palumbo travolge per sei a uno il Tor Lupara con l’attaccante che mette a segno una doppietta tra primo e secondo tempo. Per il classe 1992 pure un assist.

Albanesi il migliore del Girone C

Marco Albanesi del Morandi è il miglior giocatore dell’ultima giornata del Girone C. L’attaccante regala con un preciso tiro sul primo palo ai suoi allo scadere la vittoria in rimonta contro il Fiumicino. Tre punti pesanti che lanciano i ragazzi di Di Marco al terzo posto in classifica.

Neroni il migliore del Girone D

Marcello Neroni del Falaschelavinio è il miglior giocatore dell’undicesimo turno del Girone D. Il capitano dei ragazzi di Panicci gioca una grande partita al cospetto dell’ex capolista Indomita Pomezia e guida i suoi alla vittoria per due a zero. È proprio il classe 2002 a sbloccare il match con un delizioso tocco morbido.