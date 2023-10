Promozione: i miglior giocatori della sesta giornata

Torna il consueto appuntamento con i top dell’ultima giornata dei gironi B, C e D del campionato Promozione Lazio. Ecco i calciatori che si sono maggiormente distinti nella sesta giornata.

Tramontano il migliore del Girone B

Gabriele Tramontano del Rieti 1936 è il miglior giocatore del Girone B. L’attaccante classe 1994 mette a segno una doppietta nel big match vinto contro il Fiano Romano per 4-1. Due gol e tre punti che proiettano i ragazzi di Battisti al secondo posto del girone a -1 dal Monterotondo capolista.

Sargolini il migliore del Girone C

Daniele Sargolini del Morandi è il miglior giocatore della sesta giornata del Girone C. L’attaccante classe 1995 è protagonista del successo per 3 a 1 dei suoi in casa della Spes Mundial. Prima mette a segno la rete del momentaneo 0-1 poi l’assist per il gol di Ferrazzoli.

Bendia il miglior giocatore del Girone D

Federico Bendia dello Sporting San Cesareo è il miglior giocatore dell’ultimo turno del Girone D. L’attaccante classe 1996 è assoluto MVP della sfida contro il Tecchiena realizzando una tripletta nel tre a zero finale. Un destro dentro l’area, un gol da rapina e un tiro ad incrociare. Così il 10 si porta a casa il pallone della partita e regala alla squadra la prima vittoria in campionato.