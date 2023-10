Promozione: i top della quinta giornata

Torna il consueto appuntamento con i migliori giocatori dei gironi B, C e D dell’ultimo turno del campionato Promozione scelti da RomaToday. Ecco chi sono i top della quinta giornata.

Bokri il migliore del Girone B

Emir Bokri dell’Atletico Lodigiani è il miglior giocatore della quinta giornata del Girone B. L’attaccante ha messo a segno nella ripresa la doppietta che ha permesso alla squadra di battere per due a zero il Tor Lupara. Una conferma per la formazione di mister Carlini dopo il passaggio del turno in Coppa Italia.

Barbarisi il migliore del Girone C

Alessandro Barbarisi della Vigor Perconti è il miglior giocatore del quinto turno del Girone C. Il calciatore dei rossoblù ha messo a segno una doppietta nel colpaccio della squadra di mister Persia al Villa de Massimi. Lì infatti la Vigor Perconti ha superato per tre a uno il Grifone capolista, in quello che è il successo più pesante e importante della quinta giornata.

Del Grosso il migliore del Girone D

Andra Del Grosso dell’Indomita Pomezia è il miglior giocatore dell’ultima giornata del Girone D. L’attaccante classe 2001 ha messo a segno una tripletta nel 5-0 casalingo dei gialloneri allo Sporting Montesacro. Un facile tap-in, un tacco e un calcio di rigore. Così Del Grosso si è portato a casa il pallone della partita.