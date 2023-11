Promozione, i migliori giocatori della nona giornata

Terminata la nona giornata del campionato Promozione del Lazio torna il consueto appuntamento per i migliori giocatori del turno scelti da RomaToday.

Tornatore il migliore del Girone B

Diego Tornatore del Monterotondo è il miglior giocatore della nona giornata del Girone B. L’attaccante di Di Loreto ha messo a segno una doppietta nei minuti finali della sfida contro il Setteville Case Rosse che è valsa ai suoi la vittoria in rimonta. Due gol da bomber navigato e tre punti d’oro per la squadra seconda in classifica a -1 dalla vetta.

Sargolini il migliore del Girone C

Alessio Sargolini della Spes Mundial è il miglior giocatore del Girone C. L’attaccante classe 1998 segna la doppietta che firma la vittoria della squadra sul campo dello Sporting Ariccia. Dopo lo svantaggio iniziale Sargolini trascina la squadra siglando il gol del sorpasso su calcio di rigore decidendo così lo scontro diretto per la salvezza.

Scorzoni il migliore del Girone D

Scorzoni dello Sporting Montesacro è il miglior giocatore dell’ultimo turno del Girone D. Il calciatore dei bianconeri mette a referto la rete del momentaneo 1 e 2 a zero (due tiri dal limite dell’area) contro il Ceccano trascinando i suoi al successo finale per 3-1.