Promozione, i migliori giocatori della dodicesima giornata

Torna il consueto appuntamento con i migliori giocatori dei gironi B, C e D del campionato Promozione laziale scelti da RomaToday. Per questo turno tre new entry.

Attini il migliore del Girone B

Diego Attini del Real San Basilio è il miglior giocatore del dodicesimo turno del girone B. L'attaccante classe 2003 guida alla vittoria in rimonta i rossoblù contro la Vivace Grottaferrata mettendo a segno una tripletta. Dopo l'iniziale svantaggio, Attini si carica la squadra sulle spalle segnando a ripetizione fra cui uno splendido pallonetto. Successo importante per il Real San Basilio che ritrova la vittoria dopo un periodo negativo.

Ragni il migliore del Girone C

Romeo Ragni dell'Ottavia è il miglior giocatore della dodicesima giornata del girone C. Il portiere classe 2004 è decisivo nella grande vittoria dell'Ottavia in casa del Rocca Priora RdP. L'estremo difensore nel primo tempo chiude la porta a Tiberi in più di una circostanza blindando il momentaneo 0-1 dei suoi. Superba l'uscita bassa nel finale di primo tempo. Nella ripresa Ragni si supera su Renzi e nel finale con gran riflesso chiude sulla linea una mischia nella sua area di rigore e poi su Troisi.

Minati il migliore del girone D

Danilo Minati dello Sporting San Cesareo è il miglior giocatore dell'ultima giornata del Girone D. Il centrocamista classe 2003 sigla una doppietta nella travolgente vittoria per sei a uno dei suoi contro la Vis Subiaco. Un inserimento e un gran sinistro a giro, così Minati sigla le prime due reti dell'incontro indirizzando di fatto nel primo tempo la partita.