Promozione, i migliori giocatori della nona giornata

Terminata la decima giornata del campionato Promozione torna il consueto appuntamento con i migliori giocatori della giornata dei Gironi B, C e D scelti da RomaToday.

Ammassari il migliore del Girone B

Ruggiero Ammassari del Fiano Romano è il miglior giocatore del Girone B. L’attaccante ex Romulea ha siglato una doppietta su rigore che ha regalato alla sua squadra la vittoria in rimonta contro il Settebagni. Successo che lancia il Fiano Romano al secondo posto con 21 punti.

Fortuna il migliore del Girone C

Damiano Fortuna del Grifone Calcio è il miglior giocatore dell’ultimo turno del Girone C. Il classe ’98 segna due gol su rigore che decidono il pazzo incontro contro il Torrino. La partita ha infatti visto quattro espulsioni due per parte, col match deciso dalla doppietta dell’attaccante entranto a gara in corso. Con questo successo il Grifone blinda il primo posto in classifica.

Muzzi il migliore del Girone D

Nicholas Muzzi dello Sporting San Cesareo è il miglior giocatore della 10ma giornata del Girone D. L’attaccante classe 1996 sigla la rete del 2-1 che vale la vittoria ai suoi contro il Casal Barriera. Tre punti importanti per la squadra neopromossa che si prende il successo in rimonta contro una delle favorite alla vittoria del torneo.