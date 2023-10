Promozione: i top della terza giornata

New entry, bomber affermati e che non ti aspetti. Queste sono le emozioni che ha regalato al pubblico i gironi B, C e D del campionato Promozione laziale giunto alla terza giornata. Ecco i migliori scelti da RomaToday.

Stampiglia il migliore del Girone B

Roberto Stampiglia del Vjs Velletri è il miglior giocatore della terza giornata del girone B. Il difensore classe 2000 dei rossoneri mette a segno la doppietta decisiva nella vittoria per due a uno dei suoi contro il Setteville Case Rosse. Due gol di rapina dentro l’area sugli sviluppi di un corner e di una punizione. Il bomber di giornata che non ti aspetti.

Renzi il migliore del Girone C

Emanuele Renzi del Rocca Priora RdP è il miglior giocatore del terzo turno del girone C. L’attaccante dei castellani sigla la doppietta (stilisticamente bello il primo) con cui la squadra di Guazzoli supera il Torrino in trasferta (0-2), e si procura pure un calcio di rigore fallito da Graziani. Ottimo impatto con la nuova realtà dopo il trasferimento estivo dal Valmontone.

Cioffi il migliore del Girone D

Mauro Cioffi del Colonna è il miglior giocatore dell’ultimo turno del girone D. L’attaccante classe 1994 è il protagonista della vittoria dei suoi contro l’Atletico Morena. Colpo grosso del Colonna che grazie all’attaccante sblocca il match al 70esimo e porta a casa il primo successo in campionato.