Promozione, Girone D: sfida ad alta quota fra Atletico Torrenova e Rocca Priora, Valmontone in cerca di riscatto contro l'Atletico Colleferro

Domenica 31 ottobre andrà in scena la quinta giornata del campionato Promozione, girone D. Diversi incroci interessanti nel quinto turno, fra tutti quello di alta classifica fra Atletico Torrenova e Rocca Priora.

Atletico Torrenova-Rocca Priora, sfida di cartello

La partita fra Atletico Torrenova e Rocca Priora è sicuramente quella più attesa del weekend di Promozione, girone D. Il Torrenova si trova al secondo posto della classifica a quota nove punti, seguito proprio dal Rocca Priora a otto. Entrambe le compagini hanno conquistato i tre punti nel turno precedente in due partite ricche di gol. Il Torrenova trascinato dal bomber Forcina ha vinto tre a due in casa del Vivocaro, mentre i castellani con lo stesso risultato hanno battuto, al novantesimo, la Virtus Roma. La partita di cartello darà informazioni importanti sulle due squadre per il prosieguo del campionato.

Le altre partite del girone D

Particolare attenzione desterà la sfida fra Valmontone e Atletico Colleferro che si disputerà lunedì 1 novembre alle ore 11 al campo Andrea Casilini di Colleferro. La partita assume importante valore per la voglia di riscatto del Valmontone eliminato in Coppa Italia proprio dalla formazione di Colleferro.

La capolista Lodigiani (10 punti) invece andrà in casa della Vivace Grottaferrata che ha colto contro il Torre Angela nel turno precedente la prima vittoria della stagione. La sorpresa Villa Adriana (9 punti) e Vis Subiaco (8) rispettivamente contro Atletico Morena e Polisportiva De Rossi, sperano in un passo falso della Lodigiani per prendersi il primo posto.

Tutte le partite della quinta giornata

A seguire il quadro completo delle partite del Girone D del campionato di Promozione:

AtleticoTorrenova-Rocca Priora

Pro Roma-Vicovaro

Torre Angela-Bellegra

Villa Adriana-Atletico Morena

Virtus Roma-Bi.Ti.Calcio

Vivace Grottaferrata-Lodigiani

Atletico Colleferro-Valmontone

Vis Subiaco-Polisportiva De Rossi

