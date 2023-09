Promozione, Girone D: i risultati della seconda giornata

Seconda giornata del Girone D del campionato Promozione che va in archivio con tre squadre a punteggio pieno e momentaneamente al primo posto della classifica.

Bis Atletico Morena

L'Atletico Morena bissa il successo del primo turno e vince anche in casa contro il Falaschelavinio. I ragazzi di Fabrizi si impongono per 1-0 grazie alla rete di Antonelli al 16esimo del primo tempo. Morena ora primo a punteggio pieno.

Gli altri risultati

Si rialza il Valle Martella che vince contro il Colonna con un netto tre a zero. Si conferma il Casal Barriera che vince per due a zero contro l'Atletico Vescovio. Successo al cardiopalma per l'Indomita Pomezia contro l'Atletico Torrenova.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati della seconda giornata del girone D: