Promozione Girone D: i risultati della quinta giornata

Finita la quinta giornata del Girone D del campionato Promozione con la conferma del Casal Barriera che vince ancora e si conferma prima forza della classifica.

Super Del Grosso

Andrea Del Grosso trascina l'Indomita Pomezia al successo per cinque a zero contro lo Sporting Montesacro. I ragazzi di mister Aiello chiudono avanti per 3-0 il primo tempo con le reti di Del Grosso (doppietta) e una perla di Marchionni. Nella ripresa il poker di Alessandro Del Grosso da fuori area mentre Andrea Del Grosso si porta a casa il pallone mettendo a segno su rigore la sua personale tripletta.

Gli altri risultati

Il Casal Barriera supera per tre a zero l'Atletico Torrenova conquistando la quinta vittoria in cinque partite. Il Paliano sale al secondo posto battendo per due a zero l'Atletico Morena.

Tutti i risultati

Di seguito tutti i risultati della quinta giornata del Girone D: