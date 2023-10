Promozione, Girone D: i risultati della quarta giornata

La quarta giornata del Girone D del campionato Promozione termina con la conferma del Casal Barriera in vetta alla classifica a punteggio pieno con 12 punti.

Rimonta Casal Barriera

Da 0-2 a 3-2, così il Casal Barriera ha vinto contro l'Indomita Pomezia. Andati sotto per le reti di Marchionni e Morelli, rimontano davanti al proprio pubblico. A dare inizio alla remuntanda Follo autore di una doppietta prima della rete di Nardecchia che regala la gioia immensa ai gialloverdi al quarto successo in quattro giornate.

Gli altri risultati

Secondo posto per lo Sporting Montesacro che in casa supera per uno a zero il Tecchiena. Colpo in trasferta per l'Atletico Torrenova che supera per tre a uno l'Atletico Lariano.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati della quarta giornata: