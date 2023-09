Promozione, Girone D: i risultati della prima giornata

Termina la prima giornata del Girone D del campionato Promozione con diverse conferme. Poche sorprese e tante gol in questa prima domenica che ha visto riposare la Vis Subiaco.

Rimonta Casal Barriera

Prova di forza del Casal Barriera che si candida a giocare un campionato da protagonista. I gialloverdi sbancano in rimonta la casa del Sant'Angelo Romano. Al vantagio dei padroni di casa il Casal Barriera risponde con le reti di Follo e Brighi che regalano a mister Aliberti i primi tre punti del campionato.

Gli altri risultati

Vince per due a uno il Paliano contro lo Sporting Montesacro, mentre il Falaschelavinio travolge per tre a zero il Valle Martella. Tre a due in trasferta dell'Atletico Morena contro la Virtus Ardea.

Tutti i risultati

Di seguito tutti i risultati della prima giornata del Girone D: