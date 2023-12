Promozione, Girone D: i risultati della quattordicesima giornata

Squadra in casa

Si modifica i piani alti della classifica del Girone D del campionato Promozione con il Città di Paliano nuovo capolista che approfitta degli scivoloni delle altre pretendenti al titolo.

Poker Paliano

Tutto facile per il Paliano contro l'Indomita Pomezia. Contro un avversario non di secondo piano i biancorossi vincono con un secco quattro a zero. Ad aprire le danzi Martinoli autore di una doppietta. Firmano il tabellino anche Gabrieli e Deni.

Gli altri risultati

Frena pareggiando per uno a uno il Casal Barriera contro il Falaschelavinio. Roboante successo dello Sporting Montesacro che travolge 7 a 0 il Virtus Ardea. Secondo l'Atletico Lariano che batte 3 a 1 il Colonna.

Tutti i risultati

