Promozione, Girone D: i risultati dell'undicesima giornata

Il Girone D del campionato Promozione cambia padrone al termine dell'undicesima giornata. Ritorna in vetta alla classifica infatti il Casal Barriera. Turno di riposo per l'Atletico Vescovio.

Tris Tecchiena

Vittoria netta del Tecchiena che in casa travolge per tre a zero il Colonna. I padroni di casa chiudono il primo tempo avanti di due reti grazie a Fanella e Pisa. Nella ripresa il gol di Lucidi chiude in maniera definitiva l'incontro.

Gli altri risultati

Successo per due a zero all'Alberini per il Casal Barriera contro il Valle Martella. Il Paliano cade contro il Sant'Angelo Romano, l'Indomita Pomeziacol Falaschelavinio.

Tutti i risultati

Di seguito tutti i risultati dell'undicesima giornata del Girone D: