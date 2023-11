Promozione, Girone D: i risultati della nona giornata

Al termine della nona giornata del Girone D del campionato Promozione, il Città di Paliano nonostante il turno di riposo mantiene la vetta della classifica.

Poker Indomita

Dilagante l'Indomita Pomezia che spazza via per quattro a uno l'Atletico Morena. La partita si sblocca dopo il quindicesimo col gol di Alessandro del Grosso. I gialloneri sbloccato il risultato dilagano con le reti di Marchionni e Andrea del Grosso. Chiude il poker dell'Indomita Pomezia Gaspari.

Gli altri risultati

Non riparte più il Casal Barriera che in casa pareggia per due a due contro la Vis Subiaco. Cade a sorpresa il Ceccano in trasferta sul campo dello Sporting Montesacro.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo di tutti i risultati della nona giornata del Girone D: