Promozione, Girone D: i risultati della settima giornata

Cambio in vetta alla classifica del Girone D al termine della settima giornata. Nel turno di riposo del Colonna, diventa capolsita il Città di Paliano che supera il Casal Barriera.

Cade il Casal Barriera

Il Casal Barriera cade per la prima volta in campionato e lo fa in casa contro il Ceccano. La squadra di mister Pippnburg batte i gialloverdi per due a zero grazie alla doppietta di Pompili. Il capitano dei rossoblù sigla i due gol al 37esimo del primo e all'alba della ripresa.

Gli altri risultati

Il Città di Paliano approfitta della caduta del Casal Barriera e sale in vetta battendo per 4 a 0 il Falaschelavinio. Con un tre a zero maturato nella ripresa l'Atletico Lariano batte lo Sporting Montesacro.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati della settima giornata del Girone D: