Promozione, Girone D: i risultati della ventottesima giornata

Risultati importanti in chiave salvezza nella ventottesima giornata del Girone D del campionato Promozione. Chiuderà la giornata De Rossi-Virtus Roma.

Vince il Rocca Priora RdP

Vittoria importante in ottica salvezza per il Rocca Priora RdP che al Montefiore batte per due a uno il Colonna. I castellani chiudono il primo tempo in vantaggio con Cascioli ed è lo stesso centrocampista a raddoppiare e a portare la formazione di casa sul due a zero. Nel finale il Colonna accorcia con la rete di Ceccarelli ma non basta ad evitare la sconfitta.

Gli altri risultati

Successo netto della Vivace Grottaferrata per 3 a 0 contro la Pro Cori, la Vis Subiaco non va oltre lo zero a zero a Bellegra. Pareggia per uno a uno il Valmontone contro lo Sporting Ariccia.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro dei risultati della ventottesima giornata del Girone D: