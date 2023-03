Promozione, Girone D: i risultati della ventitreesima giornata

La 23esima giornata del Girone D volge al termine con un'altra frenata del Valmontone che resta comunque primo in classifica con un gran margine di vantaggio sull'Atletico Morena secondo.

Remuntada Sporting Ariccia

Spettacolare tre a tre a Tor Bella Monaca fra i padroni di casa della Virtus Roma e lo Sporting Ariccia. I padroni di casa segnano con Castelli ma vengono raggiunti da da Giura. La Virtus allunga e va sopra di due gol grazie alle marcature di Sardi e Scardini indirizzando la partita. La formazione di mister Panno però non molla e conquista il pareggio grazie ad una rimonta firmata da Longo su clacio di rigore e Barbaria.

Gli altri risultati

Il Valmontone pareggia per uno a uno in casa dell'Atletico Lariano, ne approfitta l'Atletico Morena che supera per tre a zero la Pro Cori. Colpo del Rocca Priora RdP che vince 1-0 contro la Bi.Ti.

Tutti i risultati

