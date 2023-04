Promozione, Girone D: i risultati della ventisettesima giornata

La ventisettesima giornata del Girone D vede risultati importanti nel campionato in ottica secondo posto e lotta salvezza. Il Valmontone campione, continua a vincere.

Sporting Ariccia colpo salvezza

Lo Sporting Ariccia piazza un colpo importantissimo in chiave salvezza battendo in casa per uno a zero il Paliano. Il gol vittoria per i padroni di casa arriva al 75esimo e porta la firma di Lorenzo Barbaria che mette in rete un cross su calcio di punizione laterale. Questo vittoria al Menicocci lancia i castellani fuori dalla zona play-out.

Gli altri risultati

L'Atletico Morena balza al secondo posto grazie alla vittoria per uno a zero contro il Velletri e la concomitante sconfitta della Bi.Ti. (3-2) in trasferta sul campo dell'Atletico Lodigiani.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati della 27esima giornata: