Promozione, Girone D: i risultati della ventiseiesima giornata

La ventiseiesima giornata del Girone D si concluderà domani con il posticipo fra Bellegra e Colonna. Nel frattempo in campo tutte le altre 14 squadre con risultati importanti.

Rimonta Paliano

Il Città di Paliano vince una partita importante in rimonta contro la Vivace Grottaferrata. Gli ospiti chiudono in vantaggio per uno a zero il primo tempo ma nella ripresa la formazione di Russo ribalta il risultato. Prima arriva il pareggio con la rete di Natil Cristini poi il gol della vittoria che arriva nel finale e porta la firma di Gabrieli.

Gli altri risultati

Netto tre a zero della Bi.Ti. a Marino contro lo Sporting Ariccia. Risponde l'Atletico Morena che di misura supera per uno a zero in trasferta il Rocca Priora RdP. Tre a zero della Virtus Roma che batte il Pro Cori ormai vicino alla retrocessione diretta.

Tutti i risultati

Di seguito tutti i risultati della 26esima giornata del Girone D: