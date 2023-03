Promozione, Girone D: i risultati della ventiduesima giornata

Giunge al termine la ventiduesima giornata del Girone D del campionato Promozione. Classifica che vede il Valmontone, eliminato dalla Coppa Italia, ancora saldamente al comando.

Paliano forza sei

Prova di forza del Paliano che travogle per sei a uno l'Altetico Lariano. La formazione di Russo chiude il primo sul due a zero grazie alle reti di capitan Borgia e Cristini. Ad inizio ripresa l'Atletico Lariano accorcia le distanze ma Verani ristabilisce subito le distanze. Nel finale di gara goleada per i padroni di casa con Cristini e Verani che siglano le proprie doppiette personali e con la rete di Martinoli. Al Tintisona con questa vittoria il Paliano accorcia a -2 proprio dall'Atletico Lariano sesto in classifica.

Gli altri risultati

Pokerissimo del Bellegra al Velletri (5-0). Frenata del Valmontone che pareggia per uno a uno contro l'Altetico Morena, secondo a -15. Pareggio interno anche della Bi.Ti terza contro la Vis Subiaco.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati della ventiduesima giornata del Girone D: