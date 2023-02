Promozione, Girone D: i risultati della ventesima giornata

La ventesima giornata del Girone D del campionato Promozione vede ancora una prova di forza del Valmontone, capolista, ma non solo. Sono tanti i risultati importanti in chiave salvezza.

Tris Paliano

Il Paliano si impone per tre a zero in casa nello scontro diretto in chiave salvezza contro l'Atletico Lodigiani. Al Tintisona il primo tempo termina a reti inviolate poi nella ripresa si scatenano i biancorossi. Al 70esimo sblocca il match Martinoli e due minuti più tardi Gabrieli fa 2-0 indirizzando la partita. Risultato infine messo in cassaforte da Cristini all'85esimo e festa biancorossa. Con questo successo il Paliano sale a quota 26 punti a +4 dall'Atletico Lodigiani che resta in zona play out.

Gli altri risultati

Travolgente il Valmontone che con un risultato tennistico, 6-1, batte il Velletri. Vince di misura l'Atletico Morena in trasferta contro lo Sporting Ariccia. Due a uno della Bi.Ti. contro la Virtus Roma.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati della 20esima giornata del Girone D: