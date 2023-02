Promozione, Girone D: i risultati della diciassettesima giornata

Nella diciassettesima giornata del Girone D sorride sempre il Valmontone che vince e allunga ancora in classifica sfruttando il pareggio del Morena e della Bi.Ti.

Rocca Priora RdP vittoria nel finale

Il Rocca Priora RdP conquista un'altra vittoria e respira aria salvezza. I castellani al Montefiore portano a casa il successo per uno a zero nello scontro diretto contro lo Sporting Ariccia. La formazione di Guazzoli in totale emergenza, con 7 under in campo, trova i tre punti nel finale col guizzo sottoporta di Ulisse nel finale.

Gli altri risultati

Il Valmontone vince e ha la meglio contro un Bellegra grazie ad un eurogol in rovesciata di Renzi. I giallorossi allungano grazie al pareggio dell'Atletico Morena contro la Virtus Roma. Pareggio per due a due fra Bi.Ti. e Pro Cori.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro dei risultati della 17esima giornata del Girone D