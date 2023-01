Promozione, Girone D: i risultati della sedicesima giornata

In attesa della conclusione della sedicesima giornata del Girone D, festeggia sempre il Valmontone che allunga ancora in classifica e si innalza ancora una volta dominatore del girone.

Benvenuti decisivo nel finale

Vittoria al cardiopalma per la Rocca Priora RdP che batte di misura per uno a zero la Vivace Grottaferrata. Sul campo della Vivace i castellani portano a casa tre punti importanti in chiave salvezza grazie alla rete nel finale di Benvenuti al termine di una sfida intensa e ricca di occasione per entrambe le compagini.

Gli altri risultati

Il Valmontone vince (3-1) contro il Pro Cori e allunga in classifica approfittando del pareggio a reti bianche dell'Atl. Morena sul campo del Colonna. Vittoria per tre a zero della Bi.Ti. contro l'Atl. Lariano.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati della 16esima giornata del Girone D: