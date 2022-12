Promozione, Girone D: i risultati della dodicesima giornata

Allunga ancora il Valmontone nel Girone D. La formazione giallorossa vince e arriva alle feste di Natale a +11 dalla seconda chiudendo la prima parte di stagione da imbattuta.

Pari per il Paliano

Il Paliano pareggia l'ultima partita del 2022. La formazione di casa chiude il primo tempo sullo zero a zero contro lo Sporting Ariccia. Gli ospiti ad inizio ripresa passano in vantaggio ed è Basilico al 75esimo a riportare la partita in parità.

Gli altri risultati

Il Valmontone vince per tre a zero contro la Vivace Grottaferrata. L'Atletico Morena seconda supera per tre a zero il Velletri, e la Bi.Ti. terza si aggiudica la sfida contro l'Atl. Lodigiani.

Tutti i risultati

Di seguito i risultati della dodicesima giornata del Girone D