Promozione, Girone D: l'anteprima della terza giornata

Tutto pronto per la terza giornata del Girone D del campionato Promozione Laziale. A riposare in questo turno il Valle Martella (3 punti in campionato).

Il big match

Sfida di cartello al Gentili casa dell’Atletico Vescovio con i biancorossi che attendono lo Sporting Montesacro. Il Vescovio, fra le big del girone, ha iniziato il campionato col freno a mano tirato facendo soltanto un punto. I bianconeri di Iannotti sono reduci invece dalla vittoria, targata Borrelli (qui l’intervista) nel recupero contro il Sant’Angelo Romano e hanno conquistato i loro primi punti in campionato. Una partita importante per due squadre dalle ambizioni di alta classifica.

Le altre partite

Partita delicata per l’Indomita Pomezia. La capolista a punteggio pieno sfida in casa l’Atletico Lariano unica squadra a non aver subito ancora un gol. Trasferta contro il Tecchiena per il Casal Barriera, con i ragazzi di Aliberti a punteggio pieno dopo due giornate.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo delle partite della terza giornata del Girone D: