Promozione, Girone D: l'anteprima della seconda giornata

Tutto pronto per la terza giornata del Girone D del campionato Promozione Lazio che si giocherà domenica 24 settembre. Riposa lo Sporting San Cesareo.

Il big match

Altro impegno di spessore per il Casal Barriera. La squadra gialloverde reduce dal successo esterno contro il Sant’Angelo Romano (targato Follo-Brighi) attende in casa l’Atletico Vescovio uscito con un pareggio per zero a zero contro l’Atletico Lariano. Occasione importante per la formazione di Aliberti per confermarsi fra le squadre in lizza per il primo posto.

Le altre partite

Debutto in campionato per la Vis Subiaco che in casa ospita il Paliano. Luci accese a Morena per la partita fra l’Atletico e il Felaschelavinio, entrambe squadre che hanno vinto realizzando tre gol nel primo turno.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo della seconda giornata del Girone D: