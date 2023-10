Promozione, Girone D: le partite della quinta giornata

Tutto pronto per la quinta giornata del Girone D del campionato Promozione che vedrà riposare in questo turno la Virtus Ardea. In vetta al girone il Casal Barriera.

Il big match

Partita di cartello al Tre Torri dove i padroni di casa dell’Atletico Torrenova attendono la capolsita a punteggio pieno (12 punti) Casal Barriera. I gialloverdi sono reduci alla grande rimonta casalinga contro l’Indomita Pomezia targata Follo, i bianconeri seguono a 7 punti.

Le altre partite

Atletico Vescovio e Sant’Angelo Romano dopo la sfida interrotta in Coppa tornano in campo rispettivamente contro Sporting San Cesareo e Valle Martella.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo delle partite della quinta giornata del Girone D: