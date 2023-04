Promozione, Girone D: le partite della ventottesima giornata

A tre giornate dal termine nel Girone D vinto dal Valmontone si lotta ancora per il secondo posto e per la salvezza con diverse formazioni coinvolte in zona play out.

Big match

Il big match della 28esima giornata del Girone D riguarderà la sfida salvezza fra Rocca Priora RdP e Colonna. I padroni di casa cercheranno di trovare i punti necessari per la salvezza dopo il pareggio importante e con rimpianti nell’ultimo turno. Il Colonna ha rallentato in questo finale di stagione e cerca lo sprint decisivo per togliersi dai guai.

Le altre partite

Il Valmontone campione punta a mantenere l’imbattibilità anche contro lo Sporting Ariccia. Sfida che promette scintille fra Atletico Lodigiani e Atletico Morena.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo della ventottesima giornata del Girone D: