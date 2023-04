Promozione, Girone D: le partite della ventisettesima giornata

Le formazioni del Girone D scendono in campo per la ventisettesima giornata del campionato Promozione. A quattro giornate dal termine i primi verdetti hanno detto che il Valmontone va in Eccellenza e che il Pro Cori retrocede in Prima Categoria.

Il big match

Partita delicatissima in chiave salvezza quella fra Vis Subiaco e Pro Cori. La formazione di casa cerca punti preziosi per restare aggrappata alla possibilità di salvarsi tramite play-out. Gli ospiti ormai retrocessi cercheranno di godersi e dare il massimo in queste ultime partite della stagione e togliersi così qualche soddisfazione.

Le altre partite

La Bi.Ti. e l’Atletico Morena corrono per il secondo posto e sfidano rispettivamente Atletico Lodigiani e Velletri. Valmontone in trasferta contro la Vivace Grottaferrata.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo della ventisettesima giornata del Girone D: