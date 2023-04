Promozione, Girone D: le partite della ventiseiesima giornata

Dopo la festa per l’Eccellenza raggiunta dal Valmontone con cinque giornate di anticipo, le squadre del Girone D scendono in campo nel turno infrasettimanale del 5 aprile per la ventiseiesima giornata di campionato.

Il big match

Il big match lo giocano le due squadre ultime in classifica Pro Cori-Virtus Roma. Uno scontro diretto per raggiungere i play-out, un’ultima spiaggia per i padroni di casa distanti ben 9 punti dalla penultima. Opportunità anche per la Virtus Roma per difendersi dalla retrocessione diretta. Partita delicatissima per il futuro delle due squadre in lotta per salvarsi.

Le altre partite

Il Valmontone vuole restare imbattuto ed esordirà da campione in casa contro il Vis Subiaco. La Bi.Ti. e l’Atletico Morena per il secondo posto sfidano rispettivamente lo Sporting Ariccia e il Rocca Priora RdP.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo delle partite della 26esima giornata del Girone D