Promozione, Girone D: le partite della ventinovesima giornata

Tralasciato il discorso Eccellenza, obiettivo raggiunto con grande anticipo da Valmontone, nel Girone D sono tante le squadre coinvolte nella lotta salvezza con diversi team ancora in bilico fra permanenza in categoria o spauracchio play out.

Virtus Roma vietato fallire

Rischia tanto la Virtus Roma a cui non potrebbe bastare il penultimo posto per sperare nei play out. La formazione di Tor Bella Monaca infatti a quota 25 punti è appesa ad un sottile filo per i play out e nella 29esima giornata cercherà punti importanti al Montefiore casa del Rocca Priora RdP che non vuole farsi travolgere nella lotta play out.

Le altre partite

Il Valmontone punta all’imbattibilità anche contro il Paliano. Colonna e Velletri sfida con pesanti punti salvezza in palio. Bi.Ti.-Altetico Morena vale il secondo posto nel Girone.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo delle partite della 29esima giornata: